Polizeipräsidium Südhessen / Oberzent: 16-jährige ...

Oberzent: 16-jährige Motorradfahrerin nach Unfall verstorben

Oberzent - Die 16-jährige Motorradfahrerin, die am Mittwochabend (22.08.2018) gegen 19.50 Uhr bei einem Unfall auf der Landstraße 3410 schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, ist am Freitag (24.08.2018) aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die junge Frau war auf der Landstraße im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt (wir haben berichtet). In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

