Polizeipräsidium Südhessen / Oberzent: 35-Jähriger bei ...

Oberzent: 35-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oberzent - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend (12.09.) wurde ein 35 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Kurz nach 17 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den schweren Unfall auf der Landesstraße 3410, kurz vor dem Stadtteil Kortelshütte. Nach ersten Erkenntnissen kam der Kradfahrer, der aus Mörlenbach stammt und von Hirschhorn in Richtung Kortelshütte unterwegs war, in einer dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 35-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-jährige Lastwagenfahrer aus Eberbach blieb unverletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Strecke derzeit noch voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Die Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/94050 bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden.

Matthias Brosch, PHK und PvD

