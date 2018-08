Polizeipräsidium Südhessen / Oberzent: Motorradfahrer bei Sturz ...

Oberzent: Motorradfahrer bei Sturz verletzt/Unbekannter Autofahrer flüchtet

Oberzent - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus Heidelberg musste am Sonntag (26.08.) gegen 15.35 Uhr in der Hirschhorner Straße in Beerfelden aufgrund eines vor ihm bremsenden Autos ausweichen und stürzte hierbei. Der 30-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Motorrad wurde beschädigt.

Der Fahrer des am Unfall beteiligten Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Auto soll es sich um einen braunen Dacia gehandelt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

