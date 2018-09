Polizeipräsidium Südhessen / Oberzent: Nachtrag zur Meldung ...

Oberzent: Nachtrag zur Meldung "35-Jähriger bei Unfall schwer verletzt" (Auftragsnummer #3438404)

Oberzent - Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizeistation in Wald-Michelbach durch das Krankenhaus, in welches der schwerverletzte Motorradfahrer eingeliefert wurde, darüber informiert, dass dieser an den Folgen des Unfall verstorben ist.

Matthias Brosch, PHK und PvD

