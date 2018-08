Polizeipräsidium Südhessen / Otzberg: Arbeiter stürzt von ...

Otzberg: Arbeiter stürzt von Leiter/Rettungshubschrauber im Einsatz

Otzberg - Ein 37 Jahre alter Bauarbeiter aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg stürzte am Mittwochnachmittag (29.08.) gegen 14.45 Uhr bei seiner Tätigkeit auf einem Grundstück in der Lindenstraße in Nieder-Klingen von einer Leiter und verletzte sich hierbei schwer aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht lebensbedrohlich.

Der 37-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Von der Polizei wurde das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium in Darmstadt zur genauen Klärung des Unfallgeschehens in die Untersuchungen eingeschaltet.

