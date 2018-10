Polizeipräsidium Südhessen / Otzberg: Zeugen nach ...

Otzberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Otzberg - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend (01.10.) hat die Polizei in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 19 Uhr befuhr ein gelber Sattelzug mit Auflieger die Waldstraße in Richtung Odenwaldstraße. Nach ersten Erkenntnissen bog das Gespann rechts in die Odenwaldstraße ein und touchierte hierbei die Hausmauer inklusive Regenfallrohr und Abgrenzungspfosten. Ohne Anzuhalten fuhr der Sattelzug in Richtung Ortsausgang Hering davon. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg (06071/9656-0) zu melden.

