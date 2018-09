Polizeipräsidium Südhessen / Pfungstadt: 19-Jähriger nach ...

Pfungstadt: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt - Im Rahmen einer Auseinandersetzung am Rande der Pfungstädter Kerb wurde ein 19-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen (08.09.2018) gegen 02.30 Uhr von bislang unbekannten Tätern in der Borngasse nicht unerheblich verletzt.

Nach ersten Ermittlungen kam es bereits vor einer Bar in der Eberstädter Straße zu Streitereien zwischen den beteiligten Personen. Hierbei sollen sich Personen aus der Bar in Streitigkeiten zwischen dem 19-Jährigen und seiner Begleiterin eingemischt haben. Bei dem Paar befand sich noch ein weiteres befreundetes Paar. Im Zuge dieser verbalen Streitigkeiten sollen die beiden Frauen auch geschubst und möglicherweise unsittlich berührt worden sein.

Um weitere Provokationen zu vermeiden, ist sind die zwei Paare in der Folge weitergegangen. Kurze Zeit später ist die Personengruppe aus der Bar erneut in der Borngasse aufgetaucht und es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung in deren Verlauf der 19-Jährige von einer bislang unbekannten Person aus der Gruppe heraus zu Boden geschlagen wurde. Der 19-Jährige war daraufhin kurzzeitig bewusstlos und musste ärztlich versorgt werden.

Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt haben ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Eine nähere Personenbeschreibung zu dem Täter oder auch der Personengruppe liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter oder Personen aus dieser Gruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

