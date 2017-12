Polizeipräsidium Südhessen / Pfungstadt: Einbrecher in ...

Pfungstadt: Einbrecher in Zahnarztpraxis

Pfungstadt - Eine Zahnarztpraxis in der City-Passage geriet in der Zeit zwischen Freitag (22.12.) und Mittwoch (27.12.)in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in die Praxisräume ein und entwendeten dort anschließend unter anderem zahlreiche zahnmedizinische Geräte. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, müssen nun die Ermittlungen der Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Darmstadt zeigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de