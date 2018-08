Polizeipräsidium Südhessen / Pfungstadt-Industriegebiet: ...

Pfungstadt-Industriegebiet: Autoanhänger (DA-SG 5151) gestohlen / Wer hat verdächtiges beobachtet?

Pfungstadt - Noch unbekannte Täter haben im Verlauf des Donnerstag (30.8.) einen Autoanhänger vom Hersteller Algema, Modell BD, in der Robert-Bosch-Straße, zwischen Ostendstraße und der Bundesstraße 426 gelegen, entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Transportfahrzeug die Kennzeichen DA-SG 5151 angebracht. Der Wert des Gefährts wird auf rund 18000 Euro geschätzt. Möglicherweise wurde der Abtransport des Anhängers bemerkt? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06157/95090, bei den Beamten der Ermittlungsgruppe in Pfungstadt, zu melden.

