Polizeipräsidium Südhessen / Pfungstadt. Radfahrer bei ...

Pfungstadt. Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Pfungstadt - Pfungstadt. Am frühen Montagabend (13.08.2018) gegen 20:00 Uhr, kam es in der Gemarkung Pfungstadt, auf der B3, in Höhe einer Kaserne, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der 33-jährige Radfahrer so schwere Verletzungen erlitt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 51-jährige Fahrer eines Pkw Ford und der Radfahrer, beide aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, hatten die B3 in südliche Richtung befahren und kollidierten aus bislang unbekannter Ursache. Zur Klärung, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B3 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Von der Freiwilligen Feuerwehr Seeheim wurde die Unfallstelle mit einem Lichtmastwagen ausgeleuchtet.

Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

