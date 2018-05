Polizeipräsidium Südhessen / Pkw brennen - Polizei bittet sucht ...

Pkw brennen - Polizei bittet sucht Zeugen

Darmstadt - Der Brand zweier abgemeldeter Pkw in der Darmstädter Kirschenallee wurde der Rettungsleitstelle Darmstadt am Samstag (12.05.2018) gegen 23:15 Uhr gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen geriet einer der beiden Pkw in Brand. Im Brandverlauf griff das Feuer auf einen daneben abgestellten Pkw über. Durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte der Brand zügig gelöscht werden. Warum der Brand ausgebrochen war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.:06151/969-3030

