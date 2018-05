Polizeipräsidium Südhessen / Pkw brennt auf Seitenstreifen ...

Pkw brennt auf Seitenstreifen völlig aus

BAB A60 - Am Dienstagabend (29.05.2018) gegen 19:00 Uhr war ein aus Bodenheim stammendes Ehepaar mit ihrem schwarzen BMW X5 auf der A60, zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mainspitz Dreieck, unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer machten den Fahrer des Pkw durch Aufblenden und Hupen darauf aufmerksam, dass dessen Fahrzeugfront in Flammen stand. Kurz vor der Anschlussstelle Bischofsheim hielten sowohl der Fahrer, als auch mehrere Ersthelfer auf dem Standstreifen an. Das Ehepaar konnte sich unverletzt aus dem erst vier Jahre alten Fahrzeug retten, während die Augenzeugen die Rettungs- und Einsatzkräfte informierten. Die Löscharbeiten an dem mittlerweile im Vollbrand stehenden Pkw wurden durch die alarmierte Feuerwehr Rüsselsheim durchgeführt. Hierzu musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr konnte linksseitig vorbeigeleitet werden. Nach etwa zwei Stunden konnte der Pkw geborgen und die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Zurzeit geht die Polizeiautobahnstation Südhessen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Berichterstatterin: PHK'in Zeitz, Polizeiautobahnstation Südhessen

Matthias Brosch, PHK und PvD

