Polizeipräsidium Südhessen / Pkw überschlagen / drei Verletzte ...

Pkw überschlagen / drei Verletzte bei Unfall auf der L3040 bei Ginsheim

Ginsheim - In der Samstagnacht (15.09.18) ereignete sich gegen 01:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 3040 bei Ginsheim-Gustavsburg. Ein LKW fuhr von der BAB A 60 an der AS Ginsheim ab und wollte auf der L 3040 weiter nach Gustavsburg fahren. Hierbei übersah der Fahrer den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Der LKW streifte beim Abbiegen den PKW, wodurch dieser ins Schleudern kam und sich mehrfach überschlug. Hierbei verletzten sich die drei der vier Insassen des PKW leicht. Sie kamen zur weiteren Versorgung in umliegenden Krankenhäuser. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die L3040 war im Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

PHK Kurz, Pst. Bischofsheim

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de