Polizeipräsidium Südhessen / Polizei Lampertheim: ...

Polizei Lampertheim: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Lampertheim - Am 20.11.2018, um 18:32 Uhr ereignete sich an der Einmündung der L 3110 und der Neuschloßstraße in Lampertheim ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei überfuhr der Unfallverursacher mit seinem schwarzen Mini Cooper die dortige Verkehrsinsel um an einer Fahrzeugschlange vorbei zu kommen. Dadurch beschädigte er mit seinem rechten Spiegel den linken Fahrzeugspiegel eines dort wartenden PKW. Danach flüchtete der Verursacher in Richtung Neuschloß. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 150 EUR. Das Kennzeichen des flüchtenden PKWs war gelb mit schwarzer Schrift. Hinweise nimmt die PSt. Lampertheim Tel: 06206 9440-0 entgegen.

