Polizeipräsidium Südhessen / Polizei sucht silbernen VW Passat ...

Polizei sucht silbernen VW Passat und Zeugen:

Darmstadt - Darmstadt - Am Sonntag, den 10.02.2019, gegen 22:10 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein silberner VW Passat bog von der Lindenhofstraße am Jugendstilbad, in die Teichhausstraße ein. Hierbei kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten PKW, welcher auf der Teichhausstraße fuhr. Die Unfallbeteiligten hielten an und inspizierten ihre Schäden an den Fahrzeugen. Plötzlich flüchtete der Mann in seinem silbernen Passat in Richtung Roßdörfer Platz. Der Mann wird beschrieben als ca. 70 Jahre alt, graue Haare und kräftige Statur. Zu seinem Fahrzeug, dem silbernen Passat, ist lediglich bekannt, dass es Darmstädter Ortskennung hat. Es müsste an der Fahrerseite einen tiefen Kratzer aufweisen. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610.

Wesp, PKin, 1.Polizeirevier Darmstadt

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de