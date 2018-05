Polizeipräsidium Südhessen / Polizei sucht Unfallzeugen

Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt - Darmstadt - Am Donnerstag, den 10.05.18, gegen 22:08 Uhr, kam es an der Kreuzung zwischen Spessartring und Kranichsteiner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Pkw VW Polo und einem schwarzen Pkw VW Passat, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Sowohl die 30-jährige Wagenlenkerin aus Darmstadt, als auch der 58-jährige Wagenlenker aus Reinheim gaben bei der Unfallaufnahme an, dass die dortige Ampel für sie grün zeigte. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Ickenroth, POK, 1.Polizeirevier Darmstadt

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400; PvD -3030 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de