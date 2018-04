Polizeipräsidium Südhessen / Polizeipräsidium Südhessen

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstrasse - Gleitschirmfliegerin verunfallt

Lindenfels - Am 02.04.2018 um 13:48 Uhr kam es in Lindenfels, Nibelungenstrasse in Höhe eines Steinmetzmetzbetriebes zu einem Unfall einer Gleitschirmfliegerin. Die 22-jährige Frau aus Darmstadt startete nur einige hundert Meter entfernt alleine unter Anwesenheit von Vereinsmitgliedern in Winterkasten. In Höhe der Unfallortes verlor die Verunfallte auf Grund fehlender Thermik die Kontrolle über den Gleitschirm und prallte gegen eine Hausmauer. Die Frau trug Bein- und Hüftfrakturen davon und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht werden. Sachbeschädigungen an der Hausmauer sowie am Gleitschirm konnten nicht festgestellt werden.

