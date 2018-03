Polizeipräsidium Südhessen / Pressebericht der Polizeistation ...

Pressebericht der Polizeistation Rüsselsheim vom 30.03.2018

Rüsselsheim / Raunheim - Verdacht des Führens eines Kfz unter berauschenden Mitteln

Bei einer Verkehrskontrolle am 30.03.18, gegen 04.10 Uhr, in Raunheim, An der Lache, wurde bei dem 22-jährigen PKW-Fahrer aus Raunheim Anzeichen auf einen voranggegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Als ein freiwilliger BTM-Vortest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt.

