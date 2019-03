Polizeipräsidium Südhessen / Pressebericht der Polizeistation ...

Pressebericht der Polizeistation Rüsselsheim vom 24.03.19

Rüsselsheim / Raunheim - 1. Verkehrsunfall mit Flucht --Zeugen gesucht--

Es werden Zeugen gesucht, die evtl. Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können. Ein weißer PKW Opel Corsa war am 22.03.19, in der Zeit von 06.30 - 17.45 Uhr, in Rüsselsheim, Stahlstraße in Höhe Kobaltstraße am Fahrbahnrand geparkt und später am 22.03.19, 18.15 - 23.03.19, 13.30 Uhr, in Groß-Gerau auf einem Anwohnerparkplatz der Wilhelm-Altheim-Straße zum Parken abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Corsa evtl. beim Ein-/Ausparken an der hinteren Beifahrertür. Der Schaden beim Corsa wird auf ca. 1500.-- Euro geschätzt.

2. Verkehrsunfall mit Verletzten

Rüsselsheim, Rugbyring /Mainzer Straße / Bonner Straße

Am Samstag, den 23.03.19, gegen 21.30 Uhr, befährt ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Ginsheim-Gustavsburg den Rugbyring in Richtung Raunheim und wollte an der o.a. Kreuzung nach rechts in die Bonner Straße abbiegen. Hierbei übersah er den auf dem Radweg in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 16-jährigen Radfahrer aus Rüsselsheim, der die o.a. Kreuzung überqueren wollte. Allerdings hatte der Radfahrer keine Beleuchtung eingeschaltet und war dunkel bekleidet. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von 500.-- Euro.

