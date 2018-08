Polizeipräsidium Südhessen / Pressebericht der Pst. Rüsselsheim ...

Pressebericht der Pst. Rüsselsheim vom 25.08.2018

Rüsselsheim - Rüsselsheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Ginsheim-Gustavsburg befuhr die Wormser Straße in Rüsselsheim aus Richtung Bischofsheim kommend. In einer Linkskurve in Höhe der Alzeyer Straße kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet, der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 15.000EUR.

