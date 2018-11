Polizeipräsidium Südhessen / Pressemeldung der Polizei ...

Pressemeldung der Polizei Rüsselsheim für den 10.11.2018

Rüsselsheim/ Raunheim - 1.)Rüsselsheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 09.11.2018, gegen 19.20 Uhr, beabsichtige ein 67 jähriger Rüsselsheimer mit seinem Opel-Astra aus einer Grundstücksausfahrt in der Eisenstr. nach links in den fließen Verkehr einzufahren. Dabei kam der Fahrer nach rechts zu weit von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw unter das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Lkws. Während der Lkw nur leicht beschädigt wurde entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen für vorrausgegangenen Alkoholkonsum feststellen, was durch einen Alkoholtest vor Ort mit 1,71Promille bestätigt wurde. Der Rüsselsheimer mußte im Anschluss die Streife auf die Wache begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.

2.)Raunheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 10.11.2018, gegen 01.30 Uhr, befuhr ein 23 jähriger Raunheimer mit seinem Seat Ibiza die Kelsterbacher Str. in Raunheim. Vermutlich auf Grund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam der junge Fahrer an einem Verkehrskreisel von der Fahrbahn, streifte zwei Verkehrsschilder, sowie einen dünnen Baum, überschlug sich mit seinem Pkw und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 23 jährige Fahrer, sowie sein 21 jähriger Beifahrer kamen mit leichten Schnittverletzungen zur ambulanten Versorgung in das GPR-Klinikum Rüsselsheim. Noch an der Unfallstelle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Alkoholtest ergab 1,25 Promille. Im Krankenhaus wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der verunfallte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr gesperrt.

