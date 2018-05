Polizeipräsidium Südhessen / Pressemeldung der PST. Rüsselsheim ...

Pressemeldung der PST. Rüsselsheim vom 12.05.2018

Rüsselsheim - Rüsselsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 11.05.18 kam es in Rüsselsheim in der Alten Poststraße im Zeitraum zwischen 13.30-15.30 Uhr zu einer Beschädigung eines schwarzen VW Golf. Dieser war am rechten Fahrbahnrand in Höhe eines dortigen Cafe geparkt. Als die Besitzerin zum Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden an der vorderen linken Seite der Stoßstange, sowie einen Zettel am Fahrzeug, auf welchem ein Kennzeichen notiert war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um einen Zeugen des Vorfalles handelt. Der Schaden am FAhrzeug wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Dieser Zeuge, als auch weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Koordinierender DGL PHK Wagner

Telefon: 06142-696 595