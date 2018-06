Polizeipräsidium Südhessen / Radfahrer gestürzt / mögliche ...

Radfahrer gestürzt / mögliche Zeugen gesucht

Kelsterbach - Am Donnerstag, dem 07.06.2018, gegen 20:45 h befuhr eine Radfahrer den Radweg der Frankfurter Straße. In Höhe des Ortsschildes Kelsterbach kam er aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich dabei am Kopf. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es werden zur Klärung des Unfallherganges Zeugen gesucht, auch wenn diese sich nicht bewusst sind, einen Verkehrsunfall beobachtet zu haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach, Tel.: 06107 / 7198-0

