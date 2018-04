Polizeipräsidium Südhessen / Radfahrer nach Zusammenstoß schwer ...

Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Schaafheim - Am Samstag, den 21.04.2018 kam es gegen 13:52 Uhr auf der Babenhäuser Straße in Schaafheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 77-jährige Frau aus Hemsbach mit Ihrem PKW die Babenhäuser Straße in Richtung Ortsmitte. Unmittelbar nach dem Ortseingang wollte die 77-jährige Frau nach rechts in einen angrenzenden Waldweg einfahren. Hierbei übersah sie einen 52-jährigen Radfahrer, der ihr auf dortigem Radweg entgegenkam. Der 52-jährige versuchte noch mit seinem Rad auszuweichen, dies gelang ihm jedoch nicht und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß mit dem PKW wurde der 52-jährige schwer verletzt und musste nach medizinischer Erstversorgung durch Ersthelfer und eingesetzte Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000EUR.

