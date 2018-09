Polizeipräsidium Südhessen / Radfahrerin am Astheimer Dreieck ...

Radfahrerin am Astheimer Dreieck lebensgefährlich verletzt

Pst Groß-Gerau, Gemarkung 65468 Trebur/Astheim - Ein älteres Ehepaar (81 u. 78 Jahre) aus Königstädten befuhren mit ihrem E-Bikes den Radweg der K159 aus Richtung Astheim kommend. An der Kreuzung L3012 warteten sie zunächst vorschriftsmäßig am Gelblicht der ausgefallenen Ampelanlage. Als sie den Kreuzungsbereich in Richtung Königstädten querten, kam von rechts, auf der bevorechtigten L3012, eine 31 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Trebur, die den Kreuzungsbereich geradeaus Richtung Rüsselsheim passieren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Radfahrer schwer verletzt, wobei die Verletzungen der 78 jährigen Königstädterin lebensgefährlich sind. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Frankfurt geflogen. Ihr Ehemann kam ins GPR-Klinikum. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren war die PKW-Fahrerin vermutlich zu schnell unterwegs. In dem Zusammenhang wird ein grauer Opel Omega gesucht, welcher unmittelbar vor dem Unfall, ebenfalls aus Astheim kommend, an beiden Radfahrerin vorbeifuhr und noch vor ihnen nach links in Richtung Rüsselsheim (L3012) abbog. Durch dieses Fahrmanöver könnte er den Unfall beeinflusst haben. Der Fahrer, sowie weitere Unfallzeugen, werden dringend gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Die Unfallstelle war für 90 Minuten voll gesperrt. Sachverständiger vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

