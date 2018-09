Polizeipräsidium Südhessen / Raubüberfall auf Spielhalle

Raubüberfall auf Spielhalle

Eppertshausen - Zwei Männer überfielen am frühen Freitagmorgen (14.09.18) eine Spielothek in der Oberwaldstraße in Eppertshausen. Gegen 03.20 Uhr betraten die beiden Täter die Lokalität. Einer war mit einer Schusswaffe bewaffnet. Der zweite führte einen Schlagstock mit. Sie bedrohten die 67 Jahre alte Angestellte und erbeuten mehrere hundert Euro. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Sie hielt sich zur Tatzeit allein im Geschäft auf. Die Täter konnten fliehen. Sie werden beschrieben als Anfang 20 und circa 170 cm groß. Einer der Täter war mit einer Strumpfmaske maskiert, der zweite trug einen Kapuzenpulli und Tuch vor dem Gesicht. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen aufgenommen.

