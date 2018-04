Polizeipräsidium Südhessen / Rauchentwicklung im Krankenhaus ...

Rauchentwicklung im Krankenhaus sorgt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Heppenheim - Am Karsamstag (31.03.2018) kam es um kurz nach 21:00 Uhr im Kreiskrankenhaus Heppenheim zu einer zunächst unklaren Rauch- und Geruchsbelästigung. Im Bereich der Intensivstation drang aus der Lüftungsanlage Rauch in die Räume. Mehrere Patienten der Intensivstation wurden vorsorglich in andere Abteilungen des Krankenhauses verlegt. Durch die eingesetzte Feuerwehr Heppenheim konnte die Ursache für die Rauchentwicklung erkundet werden. Ein Keilriemen der Lüftungsanlage war heiß gelaufen und verschmort. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Patienten wieder zurück in ihre Zimmer gebracht werden. Auf Grund der zunächst unklaren Lage waren insgesamt 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz bzw. alarmiert oder voralarmiert worden. gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

