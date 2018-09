Polizeipräsidium Südhessen / Raunheim: Hoher Schaden nach ...

Raunheim: Hoher Schaden nach Baumaschinenbrand / Zeugen gesucht

Raunheim - Einen hohen Schaden hat ein Feuer am späten Mittwochabend (05.09.2018) an einer Baumaschine verursacht, die auf einer Baustelle in der Mainstraße stand. Gegen 23.00 Uhr fiel einem Zeugen die brennende Teermaschine auf.

Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer im Führerhaus der Baumaschine ausgebrochen. Dies stand beim Eintreffen der herbeigeeilten Freiwilligen Feuerwehr in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen und somit eine Ausbreitung der Flammen auf den Motorraum verhindern.

Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber über 100.000,- Euro liegen, da die komplette Steuerungseinheit der circa 215.000,- Euro teuren Teermaschine betroffen ist.

Die Brandursachenexperten des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei schließen eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtung gemacht haben (06142 / 696-0).

