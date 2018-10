Polizeipräsidium Südhessen / Raunheim: Laptop bei Einbruch erbeutet

Raunheim: Laptop bei Einbruch erbeutet

Raunheim - Kriminelle haben bei einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Merhfamilienhauses im Laufe des Mittwochs (24.10.) einen Laptop entwendet. Zwischen 13.30 Uhr und 23.30 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Anwesen in der Elbestraße. Im Inneren wurden mehrere Räume betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen Laptop im Wert von rund 200 Euro, bevor sie die Flucht ergriffen. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

