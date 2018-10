Polizeipräsidium Südhessen / Raunheim: Trickdiebin hatte es auf ...

Raunheim: Trickdiebin hatte es auf demente Frau abgesehen

Raunheim - Eine bislang noch unbekannte Trickdiebin hatte es am frühen Mittwochabend (24.10.) auf eine lebensältere Frau in der Weserstraße abgesehen. Kurz vor 18 Uhr verschaffte sich die Kriminelle unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der dementen Seniorin. Laut bisheriger Erkenntnisse begab sie sich anschließend in das Schlafzimmer, um nach Wertgegenständen zu suchen. Glücklicherweise erschien kurz nach 18 Uhr der Pflegedienst bei der Raunheimerin. Im Flur kam ihr die Unbekannte entgegen, gab an, eine Nachbarin zu sein und suchte das Weite. Scheinbar hat die Diebin bei ihrer Tat keine Beute gemacht.

Sie war circa 30 bis 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Laut Zeugenaussage hatte sie einen südländischen Phänotyp, eine ungepflegte Erscheinung und war auffallend schlank. Ihre langen, dunklen Haare waren zusammengebunden, zudem sprach sie Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Sie trug einen dunklen, langen Strickrock. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist die Beschriebene aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

