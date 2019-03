Polizeipräsidium Südhessen / Raunheim: Verkehrsunfallflucht am ...

Raunheim: Verkehrsunfallflucht am Mönchhofdreieck/Polizei sucht Zeugen

Raunheim - Am Freitag (29.03.) gegen 06.50 Uhr, kam es auf der A 3 am Mönchhofdreieck zu einem Verkehrsunfall. An der Anschlussstelle Raunheim fuhren ein dunkler Pkw und ein Kleintransporter auf die dreispurige Hauptfahrbahn der A 3 in Richtung Frankfurt auf.

Hierbei fuhr der dunkle Pkw so dicht vor einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Autotransporter, dass dieser auswich und hierbei seitlich mit einem braunen Audi aus Rüdesheim kollidierte. Dieser wurde dadurch von der mittleren Fahrspur nach links gedrückt und kollidierte ebenfalls seitlich mit einem silbernen BMW aus Wiesbaden, der auf der ganz linken Fahrspur fuhr.

Das dunkle Auto sowie der Autotransporter fuhren nach dem Unfall weiter in Richtung Frankfurt. Lediglich die Fahrer der beiden übrigen geschädigten Fahrzeuge warteten vor Ort auf die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

