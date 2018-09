Polizeipräsidium Südhessen / Reichelsheim: Angriff an ...

Reichelsheim: Angriff an Bushaltestelle "Reichenberghalle" / Zeugen gesucht

Reichelsheim - Am Sonntag (02.09.2018) griffen bislang unbekannte Täter gegen 19 Uhr einen 17-Jährigen aus Münster im Bereich der Bushaltestelle "Reichenberghalle" an. Die Täter schlugen unvermittelt mit Fäusten auf den Mann ein. Mit einem Baseballschläger bekam der 17-Jährige einen Schlag auf den Rücken. Nachdem der Jugendliche eine Böschung hinuntergeworfen wurde, wurde er weiter angegriffen. Bei der Auseinandersetzung kam es zudem zu einem lauten Wortgefecht, auf welches eine Zeugin aufmerksam wurde. Diese machte sich bemerkbar, so dass die Täter von dem Jugendlichen abließen und in Richtung eines Geldinstituts an der Bundesstraße 38 wegliefen. Der Verletzte wurde für weitere Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung ist derzeit nichts bekannt. In der Tätergruppe sollen fünf junge Männer und eine junge Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren gewesen sein. In diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon: 06062/953-0

