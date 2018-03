Polizeipräsidium Südhessen / Reichelsheim: Gartenhütte ...

Reichelsheim: Gartenhütte aufgebrochen/Motorsäge und Heckenschere erbeutet

Reichelsheim - Eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage im Stockwiesenweg geriet in der Zeit zwischen Dienstag (13.03.) und Donnerstag (15.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen die Zugangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Hütte. Sie ließen anschließend eine elektrische Heckenschere und eine Motorsäge mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de