Polizeipräsidium Südhessen / Reichelsheim/ Groß-Gumpen: Polizei ...

Reichelsheim/ Groß-Gumpen: Polizei sucht mit Hochdruck 84-jährige Seniorin aus Groß-Gumpen

Reichelsheim/Groß-Gumpen - Aktuell sucht die Polizei in Reichelsheim mit Hochdruck nach der 84-jährigen Sonja Leibel. An der intensiven Suche sind derzeit Kräfte der Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel beteiligt. Die Seniorin wurde letztmalig gegen 13. 40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Reichelsheim laufend, aus Gumpen kommend, gesehen. Seitdem fehlt von der älteren Dame jede Spur. Wohin sie unterwegs sein könnte ist unklar. Die Vermisste ist circa 1,64 Meter groß. Sie hat dunkelbraune, halblange, glatte Haare. Frau Leibel ist orientierungslos. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie mit einem hellen Rock und einer braunen Langarmjacke bekleidet. Vermutlich trägt sie Hausschuhe. Zeugen, denen die Beschriebene aufgefallen ist, oder die Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Reichelsheim (Rufnummer 06164 2566) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Im Rahmen der Suche wurde von der Polizei eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst sowie eine Meldung über Katwarn ausgelöst.

