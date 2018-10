Polizeipräsidium Südhessen / Reichelsheim: Lastwagen rauscht ...

Reichelsheim: Lastwagen rauscht gegen offene Autotür und fährt weiter / Polizei sucht den Unfallverursacher

Reichelsheim - Einen gehörigen Schrecken bekam am Donnerstagnachmittag (11.10) gegen 16 Uhr eine 53 Jahre alte Autofahrerin. Während die Frau mit geöffneter Fahrertür am Seitenstreifen in der Heidelberger Straße an der Bundesstraße 47 stand, rauschte ein weißer Lastwagen gegen die Tür und riss diese um. Ohne anzuhalten fuhr der Wagenlenker die Bundesstraße weiter in Richtung Brensbach. Durch den Anstoß ist an dem roten Toyota Aygo ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden. Die Polizei sucht den verantwortlichen Fahrer des weißen LKW, der eventuell einen Anhänger mit Aufschriften mit sich führte. Wer Näheres zu dem Brummi und Fahrer sagen kann, meldet sich bitte umgehend bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

