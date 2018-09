Polizeipräsidium Südhessen / Reichelsheim, Ober-Kainsbach: ...

Reichelsheim, Ober-Kainsbach: Anhänger mit Baumaterial umgekippt. Vollsperrung der Talstraße.

Reichelsheim - Reichelsheim Ober-Kainsbach: In einer Kurve vor der Spreng, im Bereich einer Bushaltestelle in der Talstraße im Ortsteil Ober-Kainsbach ist am Freitag (7.9.2018) der Anhänger einer Sattelzugmaschine umgekippt. Das geladene Baumaterial verteilte sich über die Fahrbahn. Daneben liefen Betriebsstoffe aus.

Der 20-jährige Fahrer einer Firma aus Baden-Württemberg wurde hierbei nach ersten Ermittlungen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Für die Bergung des Sattelzuges ist der Bereich um den Unfallort voll gesperrt. Nach ersten Einschätzungen dauert die Vollsperrung bis 16:45 Uhr an. Schadenshöhe wird auf ca. 20.000,-EUR geschätzt.

POKin Blümlein, PSt Erbach.

