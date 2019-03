Polizeipräsidium Südhessen / Reinheim-Georgenhausen: ...

Reinheim-Georgenhausen: Einbruchsversuch in Schule

Reinheim - Die Schule in der Zeilharder Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (26.-27.03.) in das Visier von Einbrechern. An gleich mehreren Türen hebelten die Täter und versuchten so, in die Schule zu gelangen. Weil die Türen den Hebelversuchen standhielten, blieb den Unbekannten nichts Anderes übrig, als zu flüchten. Wie hoch der Sachschaden schlussendlich ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

