Polizeipräsidium Südhessen / Reinheim: Raubüberfall auf ...

Reinheim: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Reinheim - Am Samstagabend (25.08.) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Zwei maskierte männliche Täter betraten gegen 20.00 Uhr den Markt und forderten den 22-jährigen Angestellten, der sich zu diesem Zeitpunkt allein im Markt befand, unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihnen das Geld aus der Kasse und dem Tresor auszuhändigen. Danach flüchteten beide Täter mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung. Der Angestellte, der unverletzt blieb, konnte die Täter wie folgt beschreiben: Beide waren zwischen 170 und 180 cm groß, trugen dunkle Kleidung mit langärmligen Jacken. Sie sollen zwischen 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden Täter soll eine schwarze Tasche oder Rucksack getragen haben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Matthias Brosch, PHK und PvD

