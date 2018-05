Polizeipräsidium Südhessen / Rettungshubschrauber landet nach ...

Rettungshubschrauber landet nach Fahrradunfall

Lampertheim - Ein 54-jähriger Radfahrer aus Lampertheim war am späten Donnerstagnachmittag (10.) mit seinem Fahrrad verunfallt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Der Mann hatte die Biedensandstraße befahren und war aus bisher noch ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad gestürzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich telefonisch mit der Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung setzen.

