Polizeipräsidium Südhessen / Riedstadt: Berauscht und ohne ...

Riedstadt: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Riedstadt - Beamte der Polizeistation Groß-Gerau haben am frühen Montagabend (07.05.) einen 18 Jahre alten Mann nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Der Groß-Gerauer war der Streifenbesatzung auf der Bundesstraße aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Oppenheimer Straße gab der Gestoppte an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem fielen den Polizisten Anzeichen auf, die auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrer hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der 18-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizeibeamten erstatteten Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

