Polizeipräsidium Südhessen / Riedstadt: Zeugen nach Einbruch in ...

Riedstadt: Zeugen nach Einbruch in Kaufhaus gesucht

Riedstadt - Nach einem Einbruch in ein Kaufhaus im Stadtteil Wolfskehlen in der Nacht zum Mittwoch (06.06.) laufen die polizeilichen Ermittlungen. Zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände in der Bertha-von-Suttner-Straße ein. Nachdem sie aus einem Außenlager Freizeitartikel entwendeten, stiegen die Täter noch in ein auf demselben Gelände befindliches Restaurant ein, um dort Lebensmittel und einen Laptop zu stehlen.

Der Wert der Beute liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminellen flüchteten durch das Einfahrtstor in Richtung der Bertha von Suttner Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

