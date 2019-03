Polizeipräsidium Südhessen / Rimbach: Werkzeug und Reifensatz ...

Rimbach: Werkzeug und Reifensatz bei zwei Einbrüchen gestohlen

Rimbach - Nach zwei Einbrüchen in der Anne-Frank-Straße und der Rilkestraße haben die Beamten der Polizeistation in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag (26.03.) wurden die beiden Taten, die vermutlich im Laufe des Sonntagabends stattgefunden haben, angezeigt. Demnach drangen die bislang noch unbekannten Täter in eine Garage sowie einen Carport ein und entwendeten Werkzeug und einen Reifensatz. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten vermuten einen Tatzusammenhang. Nach derzeitigen Ermittlungen dürften die Kriminellen zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr an dem Abend zugeschlagen haben. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

