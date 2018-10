Polizeipräsidium Südhessen / Rimbach - Zeugen nach Unfallflucht ...

Rimbach - Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz Brunnengasse gesucht

Rimbach - Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß am 05.10.2018 im Zeitraum 17:40 Uhr bis 18:15 Uhr gegen ein auf dem Parkplatz Brunnengasse geparkten blauen Renault mit Heppenheimer Kennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Renault entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Tel.-Nr. 06252/706555 zu melden.

