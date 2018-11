Polizeipräsidium Südhessen / Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in ...

Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Roßdorf - In ein Reihenhaus in der Taunusstraße sind im Laufe des Donnerstags (15.11.) bislang noch unbekannte Täter eingebrochen. Zwischen 7 Uhr am Morgen und 20.40 Uhr am Abend verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster Zugang zum Erdgeschoss des Anwesens. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kripo (K 21/22) in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

