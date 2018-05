Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: 26-jähriger ...

Rüsselsheim: 26-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen / Komplize auf der Flucht

Rüsselsheim - In der Nacht zum Montag (14.05.) haben Beamte der Polizeistation Rüsselsheim nach einem Einbruch einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, seinem Komplizen gelang die Flucht. Gegen 3.20 Uhr drangen die beiden nach ersten Ermittlungen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Sportgeschäft in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein. Hier hatten sie schon circa 50 Trikots im Wert von mehreren Hundert Euro zum Abtransport bereitgelegt, als sie durch die Polizeistreifen entdeckt wurden. Ein 26-Jähriger aus Rüsselsheim konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von den Polizisten gestellt werden. Seinem Mittäter gelang es, das Weite zu suchen. Wegen des Einbruchs muss sich der Ertappte jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

