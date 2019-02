Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Brand bei Dacharbeiten ...

Rüsselsheim: Brand bei Dacharbeiten geht glimpflich aus

Rüsselsheim - Bei Dacharbeiten mit einem Gasbrenner verursachte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Arbeiter am Donnerstag (28.02.) gegen 11.50 Uhr einen Brand am Dachausstieg eines Wohnhauses in der Haßlocher Straße.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Rüsselsheimer Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

