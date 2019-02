Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Brand in Wohnhaus / ...

Rüsselsheim: Brand in Wohnhaus / 35-Jähriger bei Reanimation verstorben

Rüsselsheim - Am Samstagabend (09.02.) wurde der Leitstelle Groß-Gerau gegen 18.50 Uhr der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße gemeldet. Rettungskräfte fanden in der Küche der Wohnung einen Mann mit erheblichen Brandverletzungen. Der 35-Jährige verstarb noch während der Reanimation. Derzeit ist nicht bekannt, wie sich der Mann die schweren Brandverletzungen zugezogen hat. Ein größeres Feuer hatte es in der Wohnung nicht gegeben. Die Kriminalpolizei führte in der Wohnung umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch, um weitere Hinweise zur Brandursache zu erlagen. Die Ermittlungen dauern an. Die Ehefrau, die ihren Mann mit den Verbrennungen gefunden hatte, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Hinweis an die Medienvertreter: Mit einem Ermittlungsergebnis ist nicht vor Anfang nächster Woche zu rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Andrea Löb Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de