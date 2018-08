Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Einbrecher haben Cafe ...

Rüsselsheim: Einbrecher haben Cafe im Visier

Rüsselsheim - Ein Cafe am Berliner Platz geriet in der Nacht zum Dienstag (21.08.) in der Zeit zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Eingangstür des Lokals auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend ließen sie aus einer Geldbörse Bargeld mitgehen und versuchten zudem vergeblich einen Spielautomaten aufzubrechen, bevor sie die Flucht antraten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

