Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Einbrecher im ...

Rüsselsheim: Einbrecher im Sportgeschäft

Rüsselsheim - Ein Sportgeschäft in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (16.03.) gegen 2.50 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Geschäft und ließen anschließend eine Kasse mit Wechselgeld sowie Sportbekleidung mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

