Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Einbrecher suchen ...

Rüsselsheim: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim / Kripo ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise

Rüsselsheim - Kriminelle haben am Freitagabend (02.11.) ein Einfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße heimgesucht. Zwischen 20 Uhr und circa 21 Uhr hebelten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster zum Anwesen auf und gelangten so in das Anwesen. Hier wurde Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Halskette und ergriffen unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de